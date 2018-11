Rems-Murr | Mittwoch, 07. November 2018 Mittwoch, 07. November 2018

Erster Spatenstich für Alfdorfer Kultur– und Sportzentrum

Es wird eine schwierige Zeit des Übergangs geben. Aber das ist bei solchen Projekten oft nicht zu vermeiden. Doch es überwog die Freude, als man sich am Mittwoch zum ersten Spatenstich für das künftige Kultur– und Sportzentrum Alfdorf traf.

Bürgermeister Michael Segan hieß die Verantwortlichen für das Projekt am Nachmittag an der Baustelle willkommen. Der Schultes erläuterte, was alles in den kommenden zwei Jahren geplant ist. Die Maßnahme umfasst unter anderem den Neubau einer Trainingshalle mit zwei Feldern für Ballsportarten in den MaßenmalMetern mit Kleinlagerräumen, Sanitärbereich, Zuschauergalerie und Verbindungsbau zur bestehenden Halle. Was sonst noch gebaut und saniert wird, ist in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

