Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 07. November 2018 Mittwoch, 07. November 2018

Kino-​Neubau: Grundstein für den „Traumpalast“

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw, Kögel

Grundsteinlegung für den „Traumpalast“: Vier weitere Kinosäle entstehen am Türlensteg.

7

2018

Die Baugrube am Türlensteg ist tief, doch vor ihr ist noch Platz für die Teilnehmer. Eine Grundsteinlegung ist immer ein denkwürdiger Moment, in der Innenstadt schon deshalb, weil hier große Bauvorhaben nicht so ohne Weiteres zu realisieren sind. „Das ist ein Geburtsdatum“, freute sich Heinz Lochmann. Der Inhaber der Lochmann-​Filmbetriebe, Betreiber von einem Kinos in Württemberg, aber auch in Hamburg und Hannover, hatte im Frühjahr das Turmtheater von Hariolf Staudenmaier und Walter Deininger übernommen. Das „Geburtsdatum“ –. November– steht auf dem Betondeckel geschrieben, der die Zeitkapsel schützt.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!