Gmünder Haushalt in zwei Ortschaftsräten

Foto: Manfred Laduch

Er komme nicht mit dem Geldsack, machte Erster Bürgermeister Joachim Bläse am Donnerstag in den Ortschaftsratssitzungen in Großdeinbach und Lindach deutlich. Gemeinsam mit Stadtkämmerer René Bantel stellte der Finanzdezernent den städtischen Haushalt für 2019 vor.

Die beiden Stadtteile, so der Erste Bürgermeister im Gespräch mit der Rems-​Zeitung, hätten ungefähr die gleichen Themen in die Haushaltsberatungen eingebracht. Sowohl in Großdeinbach als auch in Lindach gehe es darum, die attraktiven Wohngebiete auszubauen. In Großdeinbach sei das der Bereich „Holder“, in Lindach das „Hintere Iltisfeld“. Was für die beiden Stadtteileim Haushalt steht, ist in der Rems-​Zeitung vom Freitag nachzulesen.

