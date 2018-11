Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. November 2018 Donnerstag, 08. November 2018

Premiere für das Musical „Hairspray“

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Mitreißende Gute-​Laune-​Melodien, schwungvolle Choreographien, bunte Kostüme, eine Geschichte mit Witz, Herz und einem ernsten Hintergrund und natürlich große Mengen des titelgebenden Haarsprays für eine zeitgerechte Frisur — das ist das Erfolgsrezept der Musical-​Factory für ihr aktuelles Projekt „Hairspray“.

Premiere ist am Donnerstag,. November, umUhr im Stadtgarten. Ausführlich wird die Rems-​Zeitung am Freitag berichten. Für die Vorstellung am. November umUhr, am. November umundUhr und am. November umUhr sind noch Plätze frei. Die Karten können im Ticketverkauf der Stadt Gmünd unter www​.schwae​bisch​-gmuend​.de gekauft werden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 24 Sekunden.

