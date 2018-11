Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. November 2018 Donnerstag, 08. November 2018

Sammeln für den neuen Kinder-​Notarztwagen

Foto: Manfred Laduch

Es passiert zwar im Durchschnitt nur einmal pro Woche – aber wenn es passiert, ist der Kinder-​Notarztwagen für Frühchen, die in die Kinderklinik in Mutlangen gebracht werden müssen, lebensrettend. Jetzt muss ein Neuer beschafft werden, wofür der DRK-​Kreisverband Geld sammelt.

Auch wenn die Verantwortlichen von Klinik und DRK die Diskussion schon nicht mehr hören können: Gerade weil Mutlangen eine Kinderklinik auf Level-​-​Niveau hat und auch behalten wird, ist es notwendig, einen speziellen Kinder-​Notarztwagen zu haben. Der unterscheidet sich von anderen Notarztwagen vor allem durch einen größeren Aufbau, um den schweren Inkubator aufzunehmen und Platz für das medizinische Fachpersonal zu bieten, erläutert Rettungsdienstleiter Tobias Gerhardts. Was der Wagen noch alles kann und wie das Rote Kreuz seinen Eigenanteil zusammenbekommen will, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

