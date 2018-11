Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. November 2018 Freitag, 09. November 2018

Die mittelalterliche Synagoge ist bis heute erhalten geblieben

Weil die mittelalterliche Gmünder Synagoge in der Zeit des Dritten Reiches längst nicht mehr als jüdisches Gemeindezentrum genutzt wurde, war sie auch nicht der Zerstörungswut in der Reichspogromnacht ausgeliefert. So blieb das Gebäude, das sogar älter als das Münster ist, erhalten.

Die mittelalterliche Synagoge in der Imhofstraße soll nach einerdenkmalgerechten Sanierung für Besucher offen sein, um die Erinnerung wach halten, dass es in Gmünd einst eine blühende jüdische Gemeinde gab. Im Gebäude gab es zwei übereinander liegende Säle, wo auch Reste von Wandgemälden aus dem. Jahrhundert erhalten geblieben sind. Mehr zum Thema steht am. November in der Rems-​Zeitung.

