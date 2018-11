Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. November 2018 Freitag, 09. November 2018

Kindertagesstätte „Brücke“ in der Weststadt eingeweiht

Fotos: gbr

Ein Bildungs– und Familienzentrum in der Weststadt – diese Vision von Dr. Joachim Bläse wird Schritt für Schritt realisiert. Ein Meilenstein auf diesem Weg ist der Umzug der evangelischen Kindertagesstätte „Brücke“ an den neuen Standort bei der Stauferschule. Nun erfolgte die Einweihung.

Eine strahlende Dekanin Ursula Richter begrüßte die vielen Gäste zur Feierstunde am frühen Nachmittag, und die Kinder drückten ihr herzliches Willkommen in Liedform aus. Die Dekanin, die aus diesem Anlass gemeinsam mit der neuen Pfarrerin für die Weststadt, Maike Ulrich, ein Gebet sprach, brachte ihre Freue über das einladende sowie kinder– und familienfreundliche Gebäude zum Ausdruck. Den ausführlichen Bericht gibt’s in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung.

