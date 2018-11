Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. November 2018 Freitag, 09. November 2018

Laura Ehinger: Wirtschaftsförderung

Seit wenigen Tag hat Laura Ehinger bei der Stadt Schwäbisch Gmünd die Nachfolge von Michael Schlichenmaier angetreten. Schlichenmaier war nun nahezu vier Jahre lang der Klimaschutzbeauftragte der Gold– und Silberstadt.

Laura Ehinger war zuvor in der Wirtschaftsförderung in Kornwestheim tätig und sammelte hierbei in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaftsförderung umfangreiche Berufserfahrung. Da ihr wichtig war, sich nach ihrem Bachelor, den sieerlangte, noch weiter in Richtung Wirtschaftsförderung und Management zu bilden, machte sie in den vergangen zwei Jahren, zusätzlich zur Arbeit in Vollzeit, berufsbegleitend ihren Master.Von Oktoberbis Oktoberstudierte Laura Ehinger Business Development mit dem Wahlfach Public Management an der Steinbeis Hochschule in Stuttgart studiert.Nach ihrem erfolgreichen Abschluss freut sie sich jetzt auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen in Schwäbisch Gmünd. Sie soll bestehende Projekte weiterentwickeln und zukünftig neue Projekte rund um die Themen Digitalisierung und Smart City, für die Breitband die Grundlage ist, initiieren und vorantreiben.

