Sport | Freitag, 09. November 2018 Freitag, 09. November 2018

Normannia Gmünd tritt beim FSV Bissingen an

Foto: Kessler

Und wieder heißt es für den Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd: holen, wo es eigentlich nichts zu holen gibt. An diesem Samstag ( 14 . 30 Uhr), dem 15 . Spieltag, tritt die Mannschaft von Holger Traub beim FSV Bissingen an, Tabellenvierter mit nur einem Zähler Rückstand zur Spitze.

Bissingen gehört genau in diesen Kreis der Mannschaften, die von den Fachleuten im Vorfeld der Saison zu den Topteams der Oberliga gezählt wurden – und mitZählern und damit nur einen weniger als Spitzenreiter Stuttgarter Kickers, bestätigt die Mannschaft ihre Favoritenrolle bislang.Dazu zählt das Team von Alfonso Garcia offensiv zu den stärksten der Liga, hat gemeinsam mit dem SGV Freiberg mitdie meisten Treffer erzielt. Acht dieserTore hat Simon Lindner erzielt, sechs weitere erzielte Alexander Götz – die zwei Akteure haben somit fast die Hälfte aller Bissinger Tore geschossen. „Theoretisch könnte ich wieder das sagen, was ich schon vor Reutlingen gesagt habe, mit einer Ausnahme: Bissingen ist von seinem Spieltempo, seiner Passgenauigkeit und der individuellen Qualität noch einmal ein Stück stärker. Mehr Qualität wird nicht mehr auf uns zukommen. Das wird eine richtig harte Nummer“, weiß Traub, was auf ihn und seine Mannschaft zukommt. Dennoch wehrt er sich vehement dagegen, dass seine Mannschaft nur zum FSV fahre, um brav die Punkte abzuliefern. „Wir sind doch nicht irgendwelche Würstchen, die einen Betriebsausflug unternehmen. Es ist ein Spiel und das möchten wir wie immer natürlich gewinnen.“Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. November.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 62 Sekunden.

