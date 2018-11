Sport | Freitag, 09. November 2018 Freitag, 09. November 2018

Norweger Modell erstmals in der Fußball-​Kreisliga BI

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

In der Fußball-​Kreisliga B 1 (Herren) gibt es am Wochenende nun das erste Spiel, das im Norweger Modell (Neun gegen Neun) gespielt wird. In den Reserven der Kreisliga B I/​A I und in der Kreisliga B II/​AI hat es mittlerweile schon mehrere Begegnungen im Norweger Modell gegeben.

12

2

4

Bei den Reserve-​Staffeln waren hiervon bisher als Antragsteller auf Flex Modus betroffen: FC Ermis Gmünd, TV Lindach, TSV Waldhausen, TV Weiler i.d.B., SV Frickenhofen, TSV Ruppertshofen und der SV Hussenhofen. Nun wird es am Sonntag in der B I am. Spieltag zur ersten Begegnung im Norweger-​Flex-​Modell kommen. Betroffen hiervon ist der Antragsteller TV Herlikofen II, der in Rechberg gegen den TSGV Rechberg im Modus Neun gegen Neun antritt.Dm TV Herlikofen sei es nicht möglich, eine ausreichende Mannschaftsdichte zu stellen, um mit einem Elfer-​Team zu spielen. Der Antragsteller Herlikofen II darf nurAuswechselspieler einsetzen, die TSGV Rechberg standardmäßigAuswechselspieler. Aufgrund dieses Antrags auf Flex-​Modus ist der TV Herlikofen aus dem Rennen bezüglich einer möglichen Meisterschaft.Der Antrag gilt jeweils nur für einen Spieltag, was bedeutet, dass die zukünftigen Spiele im normalen Elfer-​Modus geplant bleiben.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 46 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!