Blaulicht | Freitag, 09. November 2018 Freitag, 09. November 2018

Pkw erfasst elfjährige Radfahrerin

Eine 62 Jahre alte Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Gmünd das Rotlicht einer Ampel missachtet und mit ihrem Mercedes ein 11 -​jähriges Mädchen erfasst und leicht verletzt.

Die Frau war kurz vorUhr von der Aalener Straße nach links in Richtung Baldungkreisverkehr abgebogen und hatte hierbei das Rotlicht missachtet. Das Mädchen war mit seinem Fahrrad von der Vorderer Schmiedgasse in Richtung Schießtal unterwegs und bei Grünlicht in die Einmündung eingefahren. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachscahden wurde auf circaEuro beziffert.

