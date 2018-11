Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. November 2018 Freitag, 09. November 2018

Vinzenz-​von-​Paul-​Werkstatt nach Modernisierung eingeweiht

Galerie (7 Bilder)

Fotos: esc/​Clemens Beil

„Sinnvolle Arbeit und Beschäftigung braucht jeder Mensch, um sich selbst zu verwirklichen und seine Identität zu finden.“ Das ist auf den Internetseiten der Stiftung Haus Lindenhof zu lesen. Und mit der Einweihung der modernisierten Vinzenz-​von-​Paul-​Werkstatt in Bettringen nimmt die Stiftung sich selbst beim Wort.

3

6

Innerhalb von zweieinhalb Jahren wurde die Vinzenz-​von-​Paul-​Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof in Bettringen für insgesamtMillionen Euro grundlegend saniert und modernisiert. Die Baumaßnahmen fanden bei laufendem Betrieb statt, was bei den Festreden und Grußworten zur Einweihung am Freitag Anlass für ein großes Lob vor allem an die Beschäftigten der Werkstatt war. Wie und warum die Werkstatt für Menschen mit Behinderung zukunftsfähig gemacht wurde, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!