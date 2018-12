Sport | Samstag, 01. Dezember 2018 Samstag, 01. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Türchen eins: Ellermann fliegt nach New York

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

Beim Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd ist er die unangefochtene Nummer eins. Yannick Ellermann ist Torwart beim FCN und hat mit seinen Paraden in dieser Saison schon mehrfach dafür gesorgt, dass seine Mannschaft vor allem gegen die Topteams überraschen konnte. „In der vergangenen Saison hatte ich noch die 30 , dann wäre ich in diesem Adventskalender wohl nicht dabei“, sagt er lachend. Weil ein Schlussmann aber gemeinhin die Eins auf dem Rücken trägt, hat sich auch Ellermann dazu entschlossen, diese Nummer zu tragen. Die 30 hatte er, weil sein Lieblingssportler Stephen Curry, Basketballprofi bei den Golden State Warriors, ebenfalls die 30 trägt. Da passt es für den 21 -​Jährigen ganz gut, dass er in diesem Jahr das Weihnachtsfest in den USA verbringt, genauer: in New York. „Ich lege meinen Urlaub eigentlich immer so, dass es nicht mit dem Fußball kollidiert. In diesem Jahr habe ich mich mit zwei Kumpels dazu entschlossen, Weihnachten in New York zu verbringen. Das wird ein Highlight“, sagt Ellermann.







2018

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 60 Sekunden.

