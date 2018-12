Schwäbisch Gmünd | Samstag, 01. Dezember 2018 Samstag, 01. Dezember 2018

Weilermer Weihnachtsmarkt bei sonnigem Wetter

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Mit dem Erlös aus einem kleinen Weihnachtsmarkt wollten Eberhard Funk und Angelika Haas im Jahr 2010 den Dorfplatz verschönern. Auch sollten die Einwohner zusammengebracht werden, um sich auszutauschen, mit einander zu reden und sich näher kennen zu lernen.

Aus der Idee ist Tradition geworden, denn am Samstag hatten die Weilermer Vereine zum. Mal einen kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Nach der Begrüßung der Gäste und Aussteller durch Ortsvorsteher Bernhard Feifel erfreuten die Kinder des Kindergartens St. Elisabeth mit ihren Erzieherinnen Jana und Elli mit Liedern und Tänzen rund um den Advent und Weihnachten die Zuschauer. Anschließend hattenKinder der Grundschule unter der Leitung von Barbara Hager und den Musiklehrerinnen Barbara Müller, Inge Wiener und Lena Rehm ihren großen Auftritt. Was sonst noch geboten war, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

