Investitur von Pfarrer Tino Hilsenbeck

Die Plätze in der kleinen Dorfkirche in Bartholomä reichten kaum aus, so viele Christinnen und Christen waren zur Investitur ihres Pfarrers gekommen. Am Nachmittag des zweiten Advent wurde Pfarrer Tino Hilsenbeck in einem Festgottesdienst mit Dekanin Ursula Richter Schuldekan Dr. Harry Jungbauer in Bartholomä eingesetzt.

Vor fünf Jahren wurde Tino Hilsenbeck bereits in Bartholomä eingeführt. Vor zwei Jahren durfte er dort seine Ordination feiern. Als nun die Investitur anstand, konnte getrost auf die Vorstellung verzichtet werden. Die Gemeinde kennt ihren Pfarrer bereits, der sich jetzt als ständiger Pfarrer in ihren Dienst stellt. Wie der Festgottesdienst verlief, können Sie am Montag in der Rems-​Zeitung lesen.

