Sport | Montag, 10. Dezember 2018 Montag, 10. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Törchen zehn: Kevin Hegele genießt die Zeit mit seiner Familie

Galerie (2 Bilder)

Grafik: RZ

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

27

Den Heiligen Abend verbringen die Hegeles bei der Schwester. Mit dabei sind die Eltern und auch ein Onkel mit seiner Familie. Ein traditionelles Essen an diesem Abend gebe es nicht. „Da gibt es immer etwas anderes. In diesem Jahr weiß ich es noch gar nicht“, sagt Hegele lachend. Dafür gibt es am ersten Weihnachtstag die traditionelle Weihnachtsgans. Gastgeber der Familie ist Kevin Hegele dann selbst. „Das Zubereiten der Gans aber übernimmt meine Mutter“, fügt er grinsend an. Am zweiten Weihnachtstag dann geht er noch einmal mit seinem Vater und seiner Schwester gemeinsam essen, um abends zur Familie von seiner Freundin Johanna zu gehen. „An den Weihnachtstagen bin ich immer komplett ausgebucht.“





Den ausführlichen Bericht zum Weihnachtsfest der Hegeles lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung. Hinter Türchen elf verbirgt sich eine Fußballerin, die für Tore in ihrer Mannschaft verantwortlich zeichnet.



Kevin Hegele hat mit dem Fußball-​Landesligisten Germania Bargau eine Hinrunde zum Vergessen hinter sich. Auf dem vorletzten Platz wird sein Team überwintern, bei bereits sechs Punkten Rückstand auf den Tabellendrittletzten, den TSV Neu-​Ulm. Da scheint es nur verständlich, dass sich der-​Jährige auf das Weihnachtsfest freut. „Weihnachten ist immer schön. Da kommt die Familie zusammen und Freunde, die es in die ganze Republik verstreut hat, kommen auch nach Hause. Mit denen kann man sich dann in der Stadt treffen“, so Hegele.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 66 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!