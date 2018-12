Ostalb | Montag, 10. Dezember 2018 Montag, 10. Dezember 2018

Schneeglätte in Bartholomä: Junge Frau prallt mit ihrem Auto gegen einen Baum

Am Montagabend, gegen 20 . 55 Uhr, befuhr eine 27 -​jährige Fiat-​Punto-​Lenkerin die Gemeindeverbindungsstraße vom Unteren Kintzinghof in Richtung Möhnhof. Kurz vor dem Möhnhof kam sie auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Dabei wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie wegen ihrer schweren Verletzungen, die sie beim Aufprall erlitten hatte, in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Bartholomä war mit drei Fahrzeugen undMann im Einsatz. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden, der von der Polizei auf etwaEuro geschätzt wird.

