Die Bildungs-​Uni hat ein massives Parkplatz-​Problem

Foto: alv

Die Pädagogische Hochschule in Gmünd ist dank neuer Studiengänge und einer erweiterten Forschung als Bildungs-​Uni attraktiv. Die Kehrseite der Medaille: Die dort ausgewiesenen Parkplätze reichen nicht aus – und dies führt zu massiven Problemen.

„Ab Freitagnachmittag und am Wochenende ist das alles wunderbar, aber unter der Woche herrscht das Chaos“, sprach die Bettringer Ortsvorsteherin Brigitte Weiß gestern dieses Problem im Ortschaftsrat an und schilderte die Konsequenz: Studierende stellen aus Angst, zu spät zu Vorlesungen oder Seminaren zu kommen, ihre Pkw dann eben irgendwo ab – ohne Rücksicht auf etwaige Parkverbote oder allgemeine Verkehrsregeln. Wohin das führt und warum das nicht nur lästig, sondern sogar sehr gefährlich ist, wird in der Rems-​Zeitung (Ausgabe vom. Dezember) beschrieben.

