Dienstag, 11. Dezember 2018

Vor Baseballschläger in die Kneipe geflohen

Mit der Flucht in eine Kneipe konnte sich am Sonntagabend ein 25 -​Jähriger vor einem Angriff mit einem Baseballschläger in Sicherheit bringen. Der Mann war gegen 17 . 20 Uhr am Kalten Markt von mehreren Männern angegriffen worden.

Nachdem er die Faustschläge weitgehend erfolgreich abwehrte, holte ein-​jähriger Angreifer einen Baseballschläger aus dem Auto und wollte damit auf den-​Jährigen losgehen. Daraufhin gelang dem-​Jährigen die Flucht in eine Kneipe, von wo er die Türe von innen zu hielt.Schließlich flüchteten die Täter mit dem Auto. Der-​Jährige begab sich daraufhin zum Polizeirevier und meldete den Vorfall. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich die Männer kennen und der Streit vermutlich in persönlichen Differenzen zu suchen ist. Die Ermittlungen dauern an.

