Normannia Gmünd verlängert mit Alex Iatan

In der Winterpause der Fußball-​Oberliga Baden-​Württemberg hat der Teammanager des 1 . FC Normannia Gmünd, Andrea Aiello, die ersten Weichen für die Zukunft gestellt und den Vertrag des erst 19 -​jährigen Alex Iatan um weitere zwei Jahre verlängert.

Iatan, von der eigenen Uim Sommer in die erste Mannschaft gewechselt, ist für Aiello, aber auch für das Trainerteam um Holger Traub ein erstklassiger Perspektivspieler. Er kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive eingesetzt werden. Der Youngster hatte für den FCN bereits sechs Einsätze in dieser Oberliga-​Saison, zuletzt beimin Göppingen überzeugte Iatan als rechter Außenverteidiger.

