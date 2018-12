Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 13. Dezember 2018 Donnerstag, 13. Dezember 2018

„Gewehr bei Fuß“ für den Wintereinbruch

Wie wird er wohl werden, der Winter 2018 /​ 19 ? Hauptsache nicht so, wie der 2009 /​ 10 hoffen sie bei den Baubetriebsämtern und Straßenmeistereien. Der brachte nämlich Einsätze ohne Ende. Wie es auch kommt: Die Räum– und Streudienste sind gerüstet.

Die Chance, der an Einsätzen ärmste Winter zu werden, hat die aktuelle Ausgabe bereits verpasst./​und/​waren die Fahrzeuge des städtischen Bauhofs nur jeweilsMal draußen. Im laufenden Winter stehen bereitsEinsätze zu Buche. Was wohl auch damit zu tun hat, dass heute zur Sicherheit lieber einmal mehr gestreut wird, als einmal zu wenig. Warum auch der Gmünder Einhorn-​Tunnel den Winterdienst braucht, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

