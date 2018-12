Rems-Murr | Freitag, 14. Dezember 2018 Freitag, 14. Dezember 2018

Hundewelpen beschlagnahmt

Eine Streife der Polizeihundeführerstaffel stellte am Freitag gegen 11 : 30 Uhr in der Karlstraße in Schorndorf ein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen fest, aus dessen offener Heckklappe heraus ein kleiner Welpe an eine Käuferin gegeben wurde.

Die Kollegen überprüften anschließend den Hundeverkäufer und sein Fahrzeug und fanden vier weitere Hundewelpen der Rasse Malteser-​Bichon in kleinen Transportboxen im Kofferraum des Fahrzeugs. Eine dazu gerufene Amtsveterinärin untersuchte die Knirpse und ordnete anschließend die Beschlagnahme der Tiere an. Diese werden nun in einem Tierheim in Quarantäne untergebracht. Dem Hundehändler droht nun ein Strafverfahren.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

