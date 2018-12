Ostalb | Freitag, 14. Dezember 2018 Freitag, 14. Dezember 2018

„Lebendige Krippe“ in Mutlangen

Foto: Volker Grahn

Am Sonntag, 16 . Dezember, öffnet die beliebte Mutlanger „Lebendige Krippe“ um 16 Uhr auf dem Lammplatz seine Pforten. Der Weihnachtsmarkt um die Krippe hat bis zum 24 . Dezember geöffnet.

Mit den geschmückten Ständen werden auch dieses Jahr, die Vereine, Kindergärten, Schulen und Private mit einem bunten Angebot an Weihnachtswaren und vielen Leckereien die Besucher zu den Ständen auf den Lammplatz locken. Am Sonntag,. Dezember, umUhr eröffnet Bürgermeisterin Stephanie Eßwein auf dem Lammplatz die Veranstaltung. Mehr lesen Sie im Lokalteil der Rems-​Zeitung am Samstag,. Dezember.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 23 Sekunden.

