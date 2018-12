Blaulicht | Freitag, 14. Dezember 2018 Freitag, 14. Dezember 2018

Lkw fährt auf anderen Lkw auf

Galerie (1 Bild)

Der Einhorntunnel wurde am Freitag um 10 . 30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Grund ist ein Auffahrunfall zweier LKW am Tunnelportal West in Fahrtrichtung Stuttgart.

11

15

Die Feuerwehr musste einen LKW-​Fahrer aus seinem Führerhaus retten. Möglicherweise hatte er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen LKW verloren, so dass es zum Auffahrunfall kam.Update: GegenUhr wurde die Fahrbahn in Richtung Aalen wieder für den Verkehr freigegeben. Die Strecke in Richtung Stuttgart ist noch gesperrt.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 19 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!