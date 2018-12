Schwäbisch Gmünd | Freitag, 14. Dezember 2018 Freitag, 14. Dezember 2018

Ostalb-​Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Schon im Oktober gründete sich in Aalen das Ostalb-​Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Am Freitagabend kamen Bündnismitglieder im Gmünder Rathaus zusammen, um über die Zukunft, die Ziele, die Aufgaben des Bündnisses zu sprechen.

Dem Bündnis gehören unter anderem die Beauftragten für Chancegleichheit der Städte Aalen, Gmünd und Ellwangen an sowie der Landkreis, Solwodi Baden-​Württemberg und der Club Soroptimist Aalen, Gmünd und Ellwangen. Den Abend eröffnete Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, der betonte, dass er sich freue, dass es das Bündnis gibt. Was beim Treffen der Bündnismitglieder besprochen wurde, erfahren Sie am Samstag, in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 24 Sekunden.