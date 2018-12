Sport | Freitag, 14. Dezember 2018 Freitag, 14. Dezember 2018

TSV Leinzell: Ein totgesagter Verein lebt wieder

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

In der Samstagsreportage hat sich unser Redakteur Alexander Vogt einmal ausführlich mit dem TSV Leinzell beschäftigt — und festgestellt, dass dieser Verein wieder mit ordentlich Leben ausgestattet ist.

2017

18

„Das hatte es in der über 100 -​jährigen Vereinsgeschichte vermutlich noch nie gegeben“, sagt Kai Hochstetter, „dass der Verein keine Mannschaft mehr melden kann.“ 1900 wurde der TSV Leinzell gegründet, 117 Jahre später blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl, als sich aus dem aktiven Fußballspielbetrieb zurückzuziehen. Schweren Herzens, weil das nötige Spielermaterial gefehlt hatte. „Wir hätten nur 14 Spieler gehabt. Zu wenig also, das hätte so nicht funktioniert“, blickt Hochstetter auf das für den TSV schwarze Jahr 2017 zurück.





Die ausführliche Reportage mit weiteren Bildern lesen Sie wie gewohnt in unserer Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Für den TSV Leinzell ist es eine Zäsur gewesen, in der Saison/​mit keiner aktiven Fußballmannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen. Auch sonst lag einiges im Argen. Ein neues Vorstandsteam hat in diesem Jahr den Neuanfang gewagt – mit neuen Ideen und gleich zwei aktiven Fußballmannschaften.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 42 Sekunden.