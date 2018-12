Ostalb | Samstag, 15. Dezember 2018 Samstag, 15. Dezember 2018

Heubacher Kugelmarkt eröffnet

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Was im Jahre 1999 mit der Städtepartnerschaft zwischen Heubach und der Glasbläserstadt Lauscha begann, jährt sich heuer schon zum zwanzigsten Mal.

Rund um den Schlossplatz fand am Wochenende der traditionelle Heubacher Kugelmarkt statt, zu dem Kunsthandwerker aus dem thüringischen Städtchen in die Stadt unterm Rosenstein gekommen waren und dem Weihnachtsmarkt mit einem vielfältigen Angebot an handgefertigten Schmuckstücken, Glastieren, Weihnachtskugeln, dem Lauschaer Christbaumschmuck, sowie Rosen– und Gartenkugeln, Orchideen– und Blumenstäben, Farbglasröhren und –stäben, Glasfedern und Goethebarometern in allen vorstellbaren Färbungen schimmernd, zwar zerbrechlich, aber immer wertvoll und einmalig, einen besonderen Glanz verliehen. Ein ausführlicher Bericht steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 25 Sekunden.