Sport | Samstag, 15. Dezember 2018 Samstag, 15. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“: Das Trikot mit der 15 hat einfach gepasst

Foto: HSG

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

„Die meiste Zeit werde ich daheim sein“, blickt Holzapfel auf Weihnachten voraus, „und wie jedes Jahr bei meiner Familie“ An Heilig Abend geht es abends in die Kirche in ihrem Wohnort Winzingen, an den Feiertagen steht dann auf jeden Fall ein Besuch bei den Großeltern auf dem Programm. „Da lasse ich mich überraschen“, beantwortet die 21 -​Jährige die Frage, was an Weihnachten gekocht wird. In den vergangenen Jahren habe es öfter eine traditionelle Weihnachtsgans gegeben. „Beim Kochen werde ich mithelfen“, sagt Holzapfel, die noch einiges zu erledigen hat. Denn: „Ich habe noch kein einziges Geschenk besorgt, dafür hatte ich bis jetzt noch keine Zeit.“





Die ausführliche Geschichte zu Holzapfel lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Annamaria Holzapfel geht für die Landesliga-​Handballerinnen der HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf auf Torejagd und blickt entspannt den Weihnachtsfeiertagen entgegen – weil es an Weihnachten bei ihr und ihrer Familie entspannt zugehen wird.

