Ostalb | Samstag, 15. Dezember 2018 Samstag, 15. Dezember 2018

Zimmerbach: Gemeinde fühlt sich nicht mehr zur Kostenbeteiligung am Kirchturm verpflichtet

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Durlangen an den neuen Glocken und an der Turmsanierung der katholischen Kirche in Zimmerbach beruht auf einer Vereinbarung aus dem Jahr 1891 . Dafür gibt es aus bürgerlicher Sicht keine Geschäftsgrundlage mehr. An die Gewährung der Mittel soll daher an die Bedingung geknüpft werden, das der alte Vertrag künftig nicht mehr gilt.

200

000

15

Uralte Verträge und Vereinbarungen zwischen bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden gibt es in sehr vielen Orten. In Ruppertshofen zum Beispiel sieht sich bürgerliche Gemeinde zur Zahlung eines Betrags von rundEuro für die Kirchturmsanierung in Tonolzbronn verpflichtet. Warum man dies in Durlangen nun anders betrachtet und worauf die bürgerliche Gemeinde diese Sichtweise stützt, steht am. Dezember in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 29 Sekunden.