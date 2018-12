B29-​Ausbau Böbingen: Furcht vor einem Hochstraßen-​Monster wächst

Ostalb | Sonntag, 16. Dezember 2018 Sonntag, 16. Dezember 2018

B 29 -​Ausbau Böbingen: Furcht vor einem Hochstraßen-​Monster wächst

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Mit Spannung blicken die Menschen in Böbingen dem vierspurigen Ausbau der B 29 zwischen Gmünd und Mögglingen entgegen. Aktuell werden vier Planungsvarianten ausgearbeitet.

350

Bürgermeister Jürgen Stempfle hat schon erste Einblicke in die Planungsüberlegungen bekommen. Er und auch der Gemeinderat wollen nun frühzeitig mit einer Resolution die Politik wachrütteln. Denn befürchtet wird, dass aus Kostengründen der autobahnähnliche Ausbau der wichtigsten Verkehrsachse zwischen Stuttgart und Ostwürttemberg oberirdisch erfolgen soll, möglicherweise sogar in Gestalt einer Hochstraße auf zehn Meter hohen Betonstelzen. Bürgermeister und Gemeinderat drängen jedoch auf eine etwalange Tunnellösung. Ausführlicher Bericht mit Meinungen der Bundestagsabgeordneten sowie ein RZ-​Kommentar dazu am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 26 Sekunden.