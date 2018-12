Schwäbisch Gmünd | Montag, 17. Dezember 2018 Montag, 17. Dezember 2018

Neues Beratungsangebot für mehr Teilhabe

Foto: esc

Im Ostalbkreis gibt es seit September ein neues Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung. Die „ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB) wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Stärkung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung für Menschen mit Behinderung.

EUTB ist kostenlos und unabhängig von Leistungs– sowie Kostenträgern. Es spielt auch keine Rolle, welche Behinderung oder welches Alter die Ratsuchenden haben. Träger der EUTB Ostalb ist der Verein Gemeindepsychiatrie Ostalb. Seit Juni gibt es eine Anlaufstelle in Aalen, seit September bietet die Gemeindepsychiatrie jeden Montag auch Sprechstunden in Schwäbisch Gmünd, in der Hofstatt, und in Ellwangen an. Kristina Sapper ist Sozialpädagogin und berät auch in Gmünd die Betroffenen und deren Angehörige. In wie weit EUTB Menschen mit Behinderung und deren Angehörige unterstützt, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

