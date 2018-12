Sport | Montag, 17. Dezember 2018 Montag, 17. Dezember 2018

TSV Alfdorf/​Lorch gibt Rote Laterne ab

Foto: Grahn

Erstmals in dieser Saison stehen die Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch durch einen 21 : 18 -Sieg beim Abstiegskonkurrenten TV Flein nicht mehr am Tabellenende der Württembergliga Nord. Erstmals lief der langzeitverletzte Ex-​Nationalspieler Adrian Pfahl für den TSV auf. Er verlieh der Abwehr deutlich mehr Stabilität.

Ab der 22 . Minute agierte Alfdorf/​Lorch wieder besser. Salja und Pfahl trafen und stellten den Fünf-​Tore-​Abstand wieder her.





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18 . Dezember.



Sein ganzes Leistungsvermögen hat Pfahl noch nicht gezeigt. Zudem hatte der ebenfalls langzeitverletzte Spielmacher Armin Bauer auch einen längeren Einsatz im Team von Trainer Daniel Wieczorek. Garant für den Sieg der Gäste war Torhüter Dragan Jerkovic, der die Angreifer aus dem Unterland mit tollen Paraden schier zur Verzweiflung brachte.GutFans begleiteten am Sonntagnachmittag ihr Team in die gut besuchte Fleiner Sandberghalle und feuerten das Team um Kapitän Markus Bareiß frenetisch an. Alfdorf/​Lorch begann druckvoll. Mit schönen und gut herausgespielten Aktionen begann man im Fleiner Hexenkessel. Zweimal Robin Schuster, Besnik Salja, Markus Bareiß, Julian Diederich und ebenfalls zweimal Jan Spindler brachten den TSV mit ihren Toren bis zur elften Minute mitin Führung.Bereits in dieser Phase zeichnete sich Torhüter Dragan Jerkovic wiederholt durch gute Paraden aus. Erneut Spindler per Doppelpack und Salja sorgten bis zur. Minute für einen-Vorsprung. Danach riss der Faden, Flein kam aufheran. Wieczorek nahm die erste Auszeit, die allerdings nicht die erhoffte Wirkung zeigte. Nach einem weiteren Treffer von Robin Schuster erzielte die Heimmannschaft drei Tore in Folge zum. In dieser Phase hatten auch die beiden Schiedsrichter aus Rottenburg mehrere „Blackouts“. Sie trafen wiederholt zweifelhafte Entscheidungen gegen die Gäste.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 69 Sekunden.