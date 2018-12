Sport | Dienstag, 18. Dezember 2018 Dienstag, 18. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Türchen 18 : Für Simon Wahl steht die Mannschaft im Vordergrund

Grafik: RZ, Foto: TSV Großdeinbach

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

Die Nummer 18 trägt er bereits seit vier, fünf Jahren auf seinem Trikot.







Mit dem TSV Großdeinbach hat er sich die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga A gesichert. Selbst hat Simon Wahl mit bereitsSaisontreffern als Toptorjäger der Liga gehörigen Anteil am unerwarteten Höhenflug der TSV-​Fußballer.Schon zwei Tage vor Heilig Abend wird es für Simon Wahl in diesem Jahr am kommenden Samstag weihnachtlich. „Zusammen mit der Mannschaft bei der Weihnachtsfeier im Vereinsheim des TSV Großdeinbach.“ Danach geht es dann gemütlich zu. „Wie immer verbringe ich die Weihnachtstage mit der Familie“, sagt der Stürmer des A-​Liga-​Tabellenführers. Nichts Besonderes sei geplant, wobei gutes Essen genauso zu einem gelungenen Weihnachtsfest dazugehöre wie der Kirchenbesuch am Nachmittag des. Dezember, wenn in Großdeinbach ein Krippenspiel aufgeführt wird. „Und am. Weihnachtsfeiertag gehe ich mit Kumpels dann noch in die Stadt“, so Wahl.

