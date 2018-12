Blaulicht | Dienstag, 18. Dezember 2018 Dienstag, 18. Dezember 2018

Unfall B 29 — mehrere schwer Verletzte

Galerie (4 Bilder)

Fotos: edk

Die Serie der Unfälle auf der B 29 im Raum Schwäbisch Gmünd vom Montag hat sich am Dienstagfrüh fortgesetzt. Auf der Aalener Straße stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Es gab mehrere schwer verletzte Personen. Der Verkehr in der Innenstadt brach fast völlig zusammen. Mehr über die Verkehrssituation finden Sie hier.

In der Aalener Straße (B 29 ) ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall im Begegnungsverkehr, wodurch die Fahrbahn komplett blockiert wurde. Ein langer Stau in beide Richtungen war die Folge, sodass auch der Einhorntunnel in beide Richtungen gesperrt werden musste. Ein 40 Jahre alter Audi-​Fahrer war gegen 6 . 20 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem Jahre 50 Jahre alten Ford –Fahrer zusammenstieß. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf Euro 20 . 000 Euro geschätzt.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Redaktion.

Lesedauer: 38 Sekunden.