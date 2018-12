Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. Dezember 2018 Mittwoch, 19. Dezember 2018

Land will den Ausbau der Remsbahn

Galerie (1 Bild)

Foto: Eduard Kessler

Für die Aufwertung des Schienenkorridors Stuttgart – Nürnberg soll sowohl der Ausbau der Murrbahn von Stuttgart über Schwäbisch Hall nach Crailsheim wie auch der Remsbahn von Stuttgart über Schwäbisch Gmünd bis Crailsheim vertieft untersucht werden.

Darauf verständigten sich am Mittwoch in Stuttgart Vertreter des Verkehrsministeriums, beider Regionen, der regionalen Wirtschaft sowie der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter und ein Vertreter des grünen Landtagsabgeordneten Martin Grath. Mit der Untersuchung soll geklärt werden, welche Ausbaumaßnahmen erforderlich sind, um den Schienenpersonenverkehr auf beiden Strecken im Rahmen eines Gesamtkonzepts zu beschleunigen. Was die Vertreter der Region zu dem Thema sagten, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 25 Sekunden.