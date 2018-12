Sport | Mittwoch, 19. Dezember 2018 Mittwoch, 19. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Türchen 19 : Jens Häussler wünscht sich ein BVB-​Trikot

Galerie (2 Bilder)

Grafik: RZ, Foto: TV Heuchlingen

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

Jens Häussler ist mit dem TV Heuchlingen in diesem Sommer in die Fußball-​Bezirksliga aufgestiegen. Er trägt die Nummer– und das aus einem ganz bestimmten Grund. „Als ich in der Jugend noch in Essingen gespielt habe, hatte ich ein Angebot vom damaligen Heidenheimer SB. Als ich zum Gespräch dorthin gekommen bin, lagen dort zwei Trikots mit der Nummerund meinem Namen drauf. Seitdem habe ich die“, erklärt Häussler.Die Rückennummer elf gefällt ihm aber auch recht gut. Diese trägt sein Lieblingsspieler Marco Reus, der mit Borussia Dortmund derzeit an der Tabellenspitze der Fußball-​Bundesliga steht. Zu Weihnachten wünscht er sich deswegen auch ein Trikot vom Mittelfeldspieler. „Im Verein ist mein Spitzname Reusler, also eine Mischung aus Reus und meinem Namen“, sagt er lächelnd. Seit sechs Jahren ist er bereits mit seiner Freundin Katja liiert und seitdem gibt es am Heiligen Abend auch eine spezielle Tradition. Sie hat an diesem Tag nämlich Geburtstag – also fahren die beiden Heilig Abend immer zu den Eltern der Freundin und feiern dort Heilig Abend und Geburtstag.

