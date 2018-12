Ostalb | Sonntag, 02. Dezember 2018 Sonntag, 02. Dezember 2018

Krippenausstellung im Kloster Lorch

Fotos: Miriam Siegfried

Vier Tage lang haben fleißige Helferinnen und Helfer des Freundeskreises Kloster Lorch die aktuelle Krippenausstellung aufgebaut und liebevoll dekoriert. Am Samstag war es dann so weit: Mit musikalischer Unterstützung durch die Schola Cantorum Lorchensis wurde die Ausstellung in der frostigen Kirche eröffnet.

„Ich habe in den letzten vier Tagen des Aufbaus mehr über Afrika gelernt als in meinem ganzen bisherigen Leben“, schwärmte Organisator Manfred Schramm über die beeindruckenden Exponate. Pfarrerin Regine Kuntz-​Veit hatte den Kontakt zwischen dem Freundeskreis und dem Kloster sowie dem Verein „Afrikanische-​Deutsche Partnerschaft Malaika“ hergestellt, wodurch die afrikanischen Krippen ins Lorcher Kloster gelangten. Welche interessanten Informationen bei der Eröffnung vermittelt wurden, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 28 Sekunden.

