Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 02. Dezember 2018 Sonntag, 02. Dezember 2018

Kuriose Vorfreude: Endlich eine Woche Regen am Stück

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Das Wettergeschehen 2018 war und ist aufgrund Hitze und Trockenheit extrem. Davon können unter anderem die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd und die Feuerwehren des Ostalbkreises einiges erzählen. Kurios: Viele Menschen freuen sich deshalb so richtig auf das anstehende Schmuddel– und Regenwetter in den nächsten Tagen, wie es dies seit April nicht mehr gab.

2018

Die Abnahme aus den öffentlichen Wasserversorgungsnetzen stieg nach einer ersten Bilanz der Gmünder Stadtwerke um ein rekordverdächtiges Drittel. Gleichzeitig sank bei der Eigenwasserversorgung die Quellschüttungen . Das passt auf Dauer nicht zusammen. Eines ist klar: In der zurückliegenden Stresssituation des Extrem-​Sommershaben die Gmünder Stadtwerke einen super Job gemacht. Nicht nur bei den Stadtwerken, sondern auch anderswo herrscht kurioserweise richtig Vorfreude auf Schmuddel– und Regenwetter. So auch bei den Feuerwehren des Ostalbkreises, die es mehr denn je mit Flächen– und Waldbränden zu tun bekamen. Die Klima-​Entwicklung macht nachdenklich.. Mehr zum Thema am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 38 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!