TSB Gmünd ist wieder in der Spur: Derbysieg in Lauterstein

Mit einem 32 : 28 ( 18 : 12 )-Auswärtserfolg bei der SG Lauterstein ist der TSB Gmünd wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Für Trainer Stefan Klaus war es eine gelungene Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. TSB-​Keeper Sebastian Fabian ist zum Sieggaranten in einem rassigen Lokalderby avanciert.

Die ersatzgeschwächten Hausherren, die mit Linksaußen Max Dangelmaier den Ausfall einen ihrer treffsichersten Akteure kompensieren mussten und den Gmünder auch deshalb im Vorfeld die Favoritenrolle zuwiesen, erwischten den besseren Start. Der nach einem halbjährigen Intermezzo beim Bundesligisten Frisch Auf Göppingen zur SGL zurückgekehrte Jochen Nägele war frühzeitig auf Betriebstemperatur und bescherte seinem Team nach zwei Tempo-​Gegenstößen frühzeitig einen Zwei-​Tore-​Vorsprung. Dieser hatte bis zum 6 : 4 Bestand, ehe es dem TSB allmählich gelang, dem Konkurrenten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Brüder Jonas und Lukas Waldenmaier sorgten per Doppelpack für den Ausgleich. Nachdem Wolfgang Bächle einen Konter ungenutzt ließ, sorgte Nägele mit dem 7 : 6 noch einmal für Jubel, doch es sollte die letztmalige Lautersteiner Führung gewesen sein. (Text: Nico Schoch)





Wenn sich in Nenningen kein einziger Parkplatz mehr findet und die enge Kreuzberghalle mit überZuschauern aus allen Nähten platzt, dann ist alles angerichtet für ein hochbrisantes Handballspiel. So war es auch am Samstagabend, das prestigeträchtige Duell der beiden langjährigen Oberligisten hielt das, was es versprach – ohne Abtasten.

