Ostalb | Sonntag, 02. Dezember 2018 Sonntag, 02. Dezember 2018

Von Soldaten, Bürgermeistern und Pfarrern

Was waren im Raum Gmünd in dieser Woche vor 100 , vor 50 , vor 25 , zehn oder fünf Jahren die großen Themen? Die Rems-​Zeitung wirft in ihrer Rubrik „Vergilbt aber nicht vergessen“ immer zum Wochenstart einen Blick auf die Schlagzeilen von einst.

An diesem Montag geht es dabei unter anderem um die Rückkehr der zuvor in Gmünd stationierten Soldaten aus dem. Weltkrieg, die klare Ansage der Degenfelder in Sachen kommunale Gebietsreform, einen erschossenen Einbrecher, einen im Amt bestätigten Bürgermeister und einen frisch ordinierten Pfarrer, Spekulationen um die Gmünder OB-​Wahl und eine Demonstration zum Erhalt von Arbeitsplätzen.

