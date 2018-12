Sport | Freitag, 21. Dezember 2018 Freitag, 21. Dezember 2018

TV Wetzgau verstärkt sich mit Pohl und Hör

Für die Kunstturn-​Bundesliga sind die Nachrichten der vergangenen Wochen und Monate dramatisch gewesen: Zunächst meldete die KTV Obere Lahn ihre Mannschaft für die nächste Saison ab, dann folgte der MTV Stuttgart mit der gleichen Hiobsbotschaft. Und jetzt drückte auch die KTV Heilbronn den Notaus-​Button.

Für den TV Wetzgau entstand dadurch eine Riesenchance, die Trainer Paul Schneider nutzte. Zwei Neue kommen. Aus Stuttgart wechselt mit Felix Pohl (rechts auf dem Bild) einer der ambitioniertesten deutschen Nationalturner die Rems nach oben in die Stauferstadt. Der zweite Neue ist Carlo Hör. Der 20 -​Jähige heuert aus Heilbronn kommend in Gmünd an. Beide Neuzugänge sind an allen sechs Geräten einsetzbar. „Wir werden sehen, wer wann an welchem Gerät zum Einsatz kommt. Aber wir haben jetzt einfach deutlich mehr Alternativen und sichern uns unsere Zukunft“, sagt TVW-​Trainer Paul Schneider.







