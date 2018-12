Sport | Samstag, 22. Dezember 2018 Samstag, 22. Dezember 2018

Kantersieg des TSB Gmünd mit Schönheitsfehler

Mit einem nie gefährdeten Heimerfolg gegen die HSG Ostfildern haben die Handballer des TSB Gmünd das Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen.

Beim 43 : 33 ( 22 : 16 )-Kantersieg präsentierte sich der Tabellenführer einerseits in Torlaune, agierte andererseits in der Abwehr aber nachlässig und kassierte gegen den Drittletzten deutlich mehr Gegentore als erwartet.

Von Beginn an diktierten die Gastgeber in der Gmünder Großsporthalle das Geschehen und lagen bereits nach acht Minuten mit 10 : 4 in Führung. Weil aber beide Abwehrreihen Nachlässigkeiten zeigten und die nötige Aggressivität vermissen ließen, entwickelte sich eine torreiche Partie und kamen auch die Gäste regelmäßig erfolgreich zum Abschluss. Über das 17 : 10 nach 16 und 19 : 14 nach 25 Minuten führte der TSB zur Halbzeit mit einem 22 : 16 -Vorsprung.

Am hochverdienten Heimsieg gab es dennoch nichts mehr zu rütteln. Lukas Waldenmaier erzielte den letzten TSB-​Treffer zum standesgemäßen 43 : 33 -Kantersieg. Mit dieser Ausbeute gelang dem Spitzenreiter zum Jahresabschluss ein Torrekord — so oft hatte man in dieser Saison bislang noch nicht getroffen. Für einen Schönheitsfehler sorgte allerdings die Anzahl an Gegentoren.







Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24 . Dezember.



In den zweitenMinuten konnte der Spitzenreiter seine Führung ausbauen, nachMinuten war beimbereits die Vorentscheidung gefallen. Dennoch haderte TSB-​Trainer Stefan Klaus weiterhin mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft, gönnte die doch den gegnerischen Offensivkräften auch in der zweiten Hälfte zu viele Freiheiten.

