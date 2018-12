Ostalb | Samstag, 22. Dezember 2018 Samstag, 22. Dezember 2018

RZ-​Adventsserie: Was befindet sich sich hinter den Türen des Tabernakels?

In modernen Kirchen auf einer Stele oder einem Podest, in älteren Kirchen eingemauert in einer Wand: Der Tabernakel spielt in der katholischen Kirche eine wichtige Rolle. Denn darin wird der Leib Christi aufbewahrt. Für die Rems-​Zeitung öffnete Pfarrer Dr. Felix Mabiala ma Kubola in der Durlanger St. Antonius die Türen.

Dass sich bei der Wandlung, die nur ein geweihter Priester vollziehen kann, einfaches „Brot“ in Form von Hostien sowie Wein in den Leib und das Blut Christi verwandeln kann, zählt zu den großen und faszinierenden Phänomenen des Christentums. In Erinnerung an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern zelebrierte, wird im Rahmen der Eucharistiefeier bei der Kommunion der Leib Christi an die Gläubigen ausgegeben. Welche Rolle dabei ein Tabernakel spielt, wird in der Serie „Die Rems-​Zeitung öffnet Türen“ am. Dezember beschrieben.

