Schwäbisch Gmünd | Samstag, 22. Dezember 2018 Samstag, 22. Dezember 2018

Wochenende: Stress ade!

Galerie (1 Bild)

Wochenende — für die meisten ein ganz langes, denn Weihnachten steht vor der Tür. Mit weißer Weihnacht wird es aber nichts, dafür mit einer Rems-​Zeitung. 44 Seiten, dazu 16 Seiten Wochenende-​Beilage. Wahrlich ein lesenswertes Wochenende, bei dem man dem Stress „ade“ sagen kann.

22

Immer geschäftig, andauernd unter Strom, nonstop erreichbar: Der britische Arbeitspsychologe Tony Crabbe erklärt in der Wochenende-​Beilage, warum sich so viele Menschen freiwillig in Dauerstress begeben. Und in der Rubrik „Mensch+Technik“ gehen wir Modellbaueren auf den Grund, die normal in ihrem stillen Kämmerlein ihrem Hobby nachgehen, und trotzdem die Gemeinschaft suchen, um sich auszutauschen. Auf unseren acht Reiseseiten findet man natürlich auch viele Infos über Skigebiete — weil es bei uns ja (noch) keinen Schnee gibt. Das alles in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Dezember. Wer jetzt nicht liest, verpasst das Wichtigste!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 33 Sekunden.