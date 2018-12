Blaulicht | Sonntag, 23. Dezember 2018 Sonntag, 23. Dezember 2018

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: rw

Die dunkle Jahreszeit begünstigt Kriminelle, die Einfamilienhäuser als Objekte von Raubzügen auswählen, vorzugsweise solche, von denen sie annehmen können, dass sich dort niemand aufhält. Zwei Einbrüche ereigneten sich am Freitagabend.

16

15

19

500

16

30

20

30

300

In Obergröningen hebelte zwischenUhr undUhr ein unbekannter Täter die Terrassentüre eines in der Schmiedäckerstraße gelegenen Einfamilienhauses auf. Anschließend betrat er das Wohn– und Esszimmer, welches er jedoch nicht durchsuchte. Eventuell wurde er bei der Tatausführung gestört und flüchtete ohne Diebesgut. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe vonEuro.Auch in Heubach drangen unbekannte Täter am Freitag zwischenUhr undUhr, nach Aufbrechen der Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Böbinger Straße ein. Im Gebäude wurden mehrere Schränke und Schubladen im Schlafzimmer sowie im Flur durchsucht. Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag. Der Sachschaden an der Terrassentüre beträgt laut PolizeiEuro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 35 Sekunden.