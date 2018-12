Blaulicht | Sonntag, 23. Dezember 2018 Sonntag, 23. Dezember 2018

Ostalbkreis: Warndienst NINA warnt aktuell vor Großbrand und Hochwassergefahr

Symbolfoto: hs

Im Stadtgebiet von Neresheim (Ostalbkreis) ist am Sonntagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Ein mehrstöckiges Gebäude steht in Flammen. Gleichzeitig gibt es eine amtliche Warnung aufgrund befürchteter Starkregen im Laufe des Sonntags.

Es liegen aktuell ( 10 Uhr) aus Neresheim noch keine Angaben über mögliche Verletzte oder die genauen Umstände vor. Die Feuerwehren aus Neresheim und Umgebung befinden sich seit 9 Uhr in einem Großeinsatz. Der amtliche Warndienst NINA hat sich soeben mit einer Gefahrenmeldung für den Ostalbkreis eingeschaltet: Aufgrund der enormen Rauchentwicklung sollen die Menschen in Neresheim Türen und Fenster unbedingt geschlossen halten. Gleichzeitig warnt NINA auch vor Starkniederniederschlägen, die am Sonntagmittag im Ostalbkreis einsetzen sollen und vor allem auch an den östlichen Neckarzuflüssen örtlich für Hochwassergefahr sorgen könnten.



Aktualisierung ( 11 Uhr): Bei dem Großbrand in Neresheim ist das traditionsreiche Samariterstift betroffen. Ein älteres Gebäudeteil steht komplett in Flammen. Das eigentliche Pflegeheim ist nicht betroffen. Das ältere Gebäude stand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zum Glück leer. Es gibt gibt keine Verletzten. Der Großeinsatz der Feuerwehr läuft. Das Großfeuer ist laut Polizei zwischenzeitlich „eingedämmt“.







Veröffentlicht von Heino Schütte.

