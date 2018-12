Schwäbisch Gmünd | Montag, 24. Dezember 2018 Montag, 24. Dezember 2018

Baustelle in der Königsturmstraße: Wie wird der Bereich künftig aussehen?

So mancher, der sich in den letzten Tagen vor Weihnachten durch eine Engstelle – im Zuge von Bauarbeiten in der Königsturmstraße – quälen musste, hat sich wohl gefragt, was dort „gebuddelt“ wird. Die Erdarbeiten dienen dazu, direkt gegenüber des Turms einen kleinen Platz zu schaffen.

Die aktuellen Bauarbeiten stehen natürlich in Zusammenhang mit der Remstal-​Gartenschau, zu der viele Besucherinnen und Besucher erwartet werden, die im Rahmen von Stadtspaziergängen zu Fuß die Sehenswürdigkeiten ansteuern. Welche Rolle der Bereich am Königsturm dabei spielen und künftig aussehen wird, zeigt die Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Dezember.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

