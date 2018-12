Schwäbisch Gmünd | Montag, 24. Dezember 2018 Montag, 24. Dezember 2018

Der Tag, an dem Gottes Sohn als Mensch auf die Welt kam

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Obwohl in theologischer Hinsicht die Auferstehung von Jesus an Ostern als der Höhepunkt im Kirchenjahr gilt, spielt Weihnachten gefühlsmäßig bei den meisten Menschen eine deutlich größere Rolle. Kein anderer Feiertag ist in den Familien mit so hohen Erwartungen verbunden. Die RZ blickt daher am Heiligen Abend auf weihnachtliche Traditionen.

24

Nie im ganzen Jahr sind Gottesdienste so gut besucht wie an Weihnachten. Selbst viele nachlässige Kirchgänger empfinden es als ein Bedürfnis, an jenem Tag, an dem Gottes Sohn als Mensch auf die Welt kam, in die Kirche zu gehen. Für fromme Menschen beschränkt sich Weihnachten freilich nicht nur auf den Heiligen Abend und auf den ersten Weihnachtsfeiertag. Mehr darüber erfährt man aus der Rems-​Zeitung vom. Dezember.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 29 Sekunden.