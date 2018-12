Sport | Montag, 24. Dezember 2018 Montag, 24. Dezember 2018

Erstklassige Besetzung beim Tischtennis-​Turnier in Bettringen

Foto: Kessler

Zum 27 . Turnier – zum sechsten Mal als Sparkassen Cup – wird die Tischtennis-​Abteilung der SG Bettringen am 2 . Weihnachtsfeiertag wieder ein hochklassig besetztes Teilnehmerfeld in der Uhlandhalle begrüßen können.

Ein großes Teilnehmerfeld geht auch bei den Herren B an den Start. Ein Mitfavorit ist sicherlich Markus Klein von den SF Dornstadt. Starke Konkurrenz könnten ihm der Ex-​Bettringer Michael Geilfuss-​Nusko (SV Plüderhausen) und Holger Glaser (TSGV Waldstetten) bieten. Dennis Herzig und Joachim Malik (beide DJK Gmünd), Carlo Schamberger und Alexander Relea-​Linder (beide TSB Gmünd) sowie Christian Prax und Alexander Engelhard (beide SG Bettringen) werden versuchen, die Fahne für die Vereine aus dem Altkreis Gmünd hochzuhalten. Gespannt darf man auf das Abschneiden des Böbingers Andreas Reiner sein. Er tritt für die SG Schorndorf an.





Nach den bisher eingegangenen Meldungen hofft man, dass man die stattliche Anzahl vonSpielerinnen und Spielern erneut überschreiten kann, die das Siegertreppchen beim Sparkassen Cup ins Visier nehmen möchten. Bereits jetzt konnte man feststellen, dass Akteure aus rundVereinen gemeldet wurden.In der Königsklasse der Herren A wird auch in diesem Jahr wieder eine starke Konkurrenz erwartet. Mit Josip Huzjak vom SV Plüderhausen ist gar ein Spieler aus der Regionalliga – der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland – dabei. Huzjak weist den deutlich höchsten Q-​TTR-​Wert auf und gilt daher als Favorit. Ihm Konkurrenz bereiten möchten Muemin Waadallah und George Tunde Shoneye vom SSV Ulm. Letztgenannter konnteundbereits zweimal Dritter in diesem Klassement werden. Ein gewichtiges Wort möchte aber sicher auch Abwehrkünstler Petar Dordevic vom Oberligisten TB Untertürkheim mitsprechen, der das Turnierbereits gewinnen konnte. In der Oberliga spielen auch Florian Saljani (TTC Gnadental) sowie Tom Duffke und Michael Roll vom SC Staig eine ordentliche Rolle. Michael Roll konnte wie Marc Skokanitsch vom Landesligisten TuS Metzingen – ebenfalls in dieser Konkurrenz am Start – schon als Dritter das Siegertreppchen bei diesem Turnier erklimmen.

