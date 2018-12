Sport | Montag, 24. Dezember 2018 Montag, 24. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Türchen 24 : Marcel Spindler freut sich auf die Zeit mit seiner Freundin

Galerie (2 Bilder)

Grafik: RZ, Foto: Kessler

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

An Heilig Abend trifft er sich morgens in der Stadt mit seinem Mitbewohner und Mitspieler Simon Rott und dem Alfdorf/​Lorcher Handballer Besnik Salja zu einem gemütlichen Umtrunk. Abends ist es dann konventioneller. Dann geht es zu den Eltern, wo auch die Großeltern vor Ort sind.





Marcel Spindler istJahre jung, auf dem Rücken trägt der Handballer der SG Bettringen allerdings die Nummer. Spindler ist Sportfan, natürlich in erster Linie vom Handball.Hier trägt der Däne Mikkel Hansen, der für Paris St. Germain spielt, die. Doch nicht nur Hansen hat es ihm angetan. Basketball verfolgt er ebenfalls nur zu gerne. Einer der größten Spieler aller Zeiten war hier sicherlich Kobe Bryant, der für die L.A. Lakers ebenfalls mit deraufgelaufen ist. „Wenn ich mir schon eine Nummer heraussuchen durfte, warum dann nicht die, die zwei meiner Lieblingssportler tragen?“, so Spindler schmunzelnd. In der Weihnachtszeit kann der Bettringer durchaus runterfahren. „Das ist für mich eine ganz entspannte Zeit. Da nehme ich mir viel Zeit für mich und meine Freundin Meike“, sagt er.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

